Группа компаний Биллитон сервис

Внешняя и внутренняя отделка
зданий из природного камня

Мы используем комплексный подход в реализации проектов: от эскизных визуализаций и производства материалов в полном объеме до монтажа и передачи объекта в эксплуатацию с 2010 года.

Проектирование

Проекты ГК Биллитон сервис — это собственный опыт монтажа НВФ, производства фасадной системы и изделий из природного камня.

Инженеры нашей компании, владеют нюансами работы с натуральным камнем и постоянно применяют их на практике, совершенствуя на каждом этапе: проектирование, производство и монтаж вентилируемых фасадов — тщательно следуя утвержденным строительным нормам и требованиям.

Мы имеем разрешение на проведение проектных работ, а также постоянный штат лицензированных специалистов.

Проектирование
Подробнее

Производство

Мы производим комплектующие для собственной навесной фасадной системы Billiton FS, обрабатываем каменные глыбы и производим изделия из природного камня.

Наша компания в кратчайшие сроки производит 100% материалов, необходимых для реализации проектов, начиная от элементов навесной фасадной системы, заканчивая сложными архитектурными формами из природного камня.

Подробнее

Схема проезда на производство

Минская обл., Минский р-н, Петришковский с/с 24, р-н д. Дички
 
монтаж

Монтаж

Для строительно-монтажных работ мы привлекаем квалифицированный инженерно-технический коллектив и специалистов по монтажу с многолетним опытом в аналогичных работах.

Беспрерывные поставки, отлаженная система документооборота и монтажа позволяют выполнить комплекс поставленных задач с максимальными показателями качества.

Подробнее

Стеклянные фасады

Собственный производственный комплекс позволяет проектировать и производить остекление фасадов любой сложности и конфигурации.

Являемся эксклюзивным партнером компании Alutech и используем в работе высококачественные материалы Schüco и Reynaers. Мы создаем уникальные и долговечные решения из алюминия и стекла, одновременно экономим бюджет Клиента до 20% и сдаем работу точно в срок за счет грамотной логистики.

steklyannye fasady
Подробнее

Навесная фасадная система Billiton FS

Современное технологичное решение для устройства навесного вентилируемого фасада из природного камня, архитектурного бетона и стеклофибробетона.
 
Подробнее

Преимущества

Каждый день мы работаем усерднее, чтобы делать клиентов счастливее
Полный цикл работы

Мы осуществляем проектирование, производство навесного вентилируемого фасада и изделий из природного камня, а также занимаемся монтажом конструкций.

Большой выбор

Мы можем комбинировать нержавеющую и оцинкованную сталь в навесных фасадах, а также у нас большой выбор природного камня.

Качество

Мы используем современное оборудование и качественные материалы. Наши изделия соответствуют строительным нормам, действующим на территории Беларуси и России.

Цена

Будучи производителем, наша компания устанавливает демократичную цену на вентилируемые фасады и изделия из природного камня.

Сервис

Нашим клиентам доступны консультации, экономическое обоснование использования изделий и различные формы оплаты.

Собственное производство

Собственное производство полного цикла и постоянные складские запасы дают реализовать проекты общей площадью от 5000 м².

Проекты

Проекты Биллитон сервис по вентилируемым фасадам из природного камня.
Каталог камня
Каталог мрамора, гранита и фасадного камня.

События

Реконструкция фасада
Реконструкция фасада
26.06.2024

Реконструкция фасадов Содержание Введение Реконструкция фасада — это комплекс мероприятий по восстановлению и обновлению внешнего облика здания с сохранением его

Премиальные фасады
Премиум фасады
28.05.2024

Премиум фасады Содержание Введение Что такое премиум фасады? Премиальные фасады — это внешние облицовочные материалы, которые выделяются своим высоким качеством,

Показать еще

Контакты

Чувствуйте себя свободно — пишите, звоните, приезжайте к нам в офис. Мы все расскажем и поможем с выбором.

Офис в Москве

+7 910 000-52-08
+7 910 000-52-11

г. Москва, пос. Внуково, ул. Центральная 8Б, офис 608

Офис в Минске

+375 29 335-77-88
+375 29 331-77-88

г. Минск, ул. К.Либкнехта 66, офис 133

Производство

Минская обл., Минский р-н, Петришковский с/с 24, р-н д. Дички

Электронная почта

Корпоративный адрес billiton.service@gmail.com

Отдел продаж kk.billiton.service@gmail.com

Отдел закупок vt.billiton.service@gmail.com
palin granit
antolini
prussiani
tsi
sorma
lundhs
dana 7
logo 8
belveb 9
marriot 10
vinci 11
logo 12
logo 13
logo 14
logo 15