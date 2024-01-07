Проекты ГК Биллитон сервис — это собственный опыт монтажа НВФ, производства фасадной системы и изделий из природного камня.



Инженеры нашей компании, владеют нюансами работы с натуральным камнем и постоянно применяют их на практике, совершенствуя на каждом этапе: проектирование, производство и монтаж вентилируемых фасадов — тщательно следуя утвержденным строительным нормам и требованиям.



Мы имеем разрешение на проведение проектных работ, а также постоянный штат лицензированных специалистов.