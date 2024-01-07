Внешняя и внутренняя отделка
зданий из природного камня
Проектирование
Проекты ГК Биллитон сервис — это собственный опыт монтажа НВФ, производства фасадной системы и изделий из природного камня.
Инженеры нашей компании, владеют нюансами работы с натуральным камнем и постоянно применяют их на практике, совершенствуя на каждом этапе: проектирование, производство и монтаж вентилируемых фасадов — тщательно следуя утвержденным строительным нормам и требованиям.
Мы имеем разрешение на проведение проектных работ, а также постоянный штат лицензированных специалистов.
Производство
Мы производим комплектующие для собственной навесной фасадной системы Billiton FS, обрабатываем каменные глыбы и производим изделия из природного камня.
Наша компания в кратчайшие сроки производит 100% материалов, необходимых для реализации проектов, начиная от элементов навесной фасадной системы, заканчивая сложными архитектурными формами из природного камня.
Схема проезда на производство
Монтаж
Для строительно-монтажных работ мы привлекаем квалифицированный инженерно-технический коллектив и специалистов по монтажу с многолетним опытом в аналогичных работах.
Беспрерывные поставки, отлаженная система документооборота и монтажа позволяют выполнить комплекс поставленных задач с максимальными показателями качества.
Стеклянные фасады
Собственный производственный комплекс позволяет проектировать и производить остекление фасадов любой сложности и конфигурации.
Являемся эксклюзивным партнером компании Alutech и используем в работе высококачественные материалы Schüco и Reynaers. Мы создаем уникальные и долговечные решения из алюминия и стекла, одновременно экономим бюджет Клиента до 20% и сдаем работу точно в срок за счет грамотной логистики.
Преимущества
Проекты
События
3D фасад дома: Визуализация и дизайн проект Содержание Введение В современном мире технологии играют ключевую роль в строительстве и архитектуре.
Реконструкция фасадов Содержание Введение Реконструкция фасада — это комплекс мероприятий по восстановлению и обновлению внешнего облика здания с сохранением его
Премиум фасады Содержание Введение Что такое премиум фасады? Премиальные фасады — это внешние облицовочные материалы, которые выделяются своим высоким качеством,
Контакты
Чувствуйте себя свободно — пишите, звоните, приезжайте к нам в офис. Мы все расскажем и поможем с выбором.
Офис в Москве
+7 910 000-52-08
+7 910 000-52-11
г. Москва, пос. Внуково, ул. Центральная 8Б, офис 608
Офис в Минске+375 29 335-77-88
+375 29 331-77-88
г. Минск, ул. К.Либкнехта 66, офис 133
ПроизводствоМинская обл., Минский р-н, Петришковский с/с 24, р-н д. Дички
Электронная почтаКорпоративный адрес billiton.service@gmail.com
Отдел продаж kk.billiton.service@gmail.com
Отдел закупок vt.billiton.service@gmail.com